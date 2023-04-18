18:30, 18 апреля 2023
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В Подмосковье мужчина случайно поджег заправлявшего автомобиль знакомого
В Орехово-Зуево 29-летний мужчина получил ожоги, заправляя свой автомобиль.
Фото: Егор Алеев / ТАСС
В подмосковном Орехово-Зуеве мужчина случайно поджег 29-летнего знакомого, заправлявшего свой автомобиль бензином, сообщает MK.RU.
По информации издания, инцидент произошел в понедельник вечером, 17 апреля. Мужчина заливал в бак машины топливо из канистры, в этот момент его знакомый бросил окурок рядом с автомобилем. Пролившийся бензин моментально вспыхнул на водителе.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, в больнице у него диагностировали ожоги 60 процентов тела.
Ранее стало известно, что уволенный из управляющей компании слесарь поджег четырех коллег.