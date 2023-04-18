В Подмосковье мужчина случайно поджег заправлявшего автомобиль знакомого

В подмосковном Орехово-Зуеве мужчина случайно поджег 29-летнего знакомого, заправлявшего свой автомобиль бензином, сообщает MK.RU.

По информации издания, инцидент произошел в понедельник вечером, 17 апреля. Мужчина заливал в бак машины топливо из канистры, в этот момент его знакомый бросил окурок рядом с автомобилем. Пролившийся бензин моментально вспыхнул на водителе.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, в больнице у него диагностировали ожоги 60 процентов тела.

Ранее стало известно, что уволенный из управляющей компании слесарь поджег четырех коллег.