12:57, 07 апреля 2023
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Пациент избил врача в подмосковном травмпункте
В Балашихе пациент поругался с врачом и избил его в кабинете травмпункта.
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»
Москвич избил врача в кабинете травмпункта, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области. Нападавшего задержали.
По информации ведомства, пациент пришел на прием в отделение травматологии. Там у него возник конфликт с врачом, в результате которого мужчина избил работника медучреждения. Пострадавший написал заявление в полицию.
По подозрению в нападении задержан 29-летний житель Москвы. Сейчас оперативники устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Пострадавшему назначат судебно-медицинскую экспертизу.
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