Пациент избил врача в подмосковном травмпункте

Москвич избил врача в кабинете травмпункта, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области. Нападавшего задержали.

По информации ведомства, пациент пришел на прием в отделение травматологии. Там у него возник конфликт с врачом, в результате которого мужчина избил работника медучреждения. Пострадавший написал заявление в полицию.

По подозрению в нападении задержан 29-летний житель Москвы. Сейчас оперативники устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Пострадавшему назначат судебно-медицинскую экспертизу.

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