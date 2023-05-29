Спасение жительницы Подмосковья из-под поезда попало на видео

Спасение мужчиной жительницы Подмосковье из-под поезда попало на видео с камеры видеонаблюдения, опубликованное «112».

В Одинцове девушка переходила железнодорожные пути в наушниках и не заметила приближавшийся состав. Ее спас дежурный по переезду Михаил Ераховец. На кадрах он в последний момент подбегает сзади и отталкивает потенциальную жертву.

Ранее двух девочек-подростков насмерть сбила электричка в Москве.