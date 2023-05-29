09:38, 29 мая 2023
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Спасение жительницы Подмосковья из-под поезда попало на видео
В Одинцове мужчина спас переходившую железнодорожные пути в наушниках девушку.
Кадр: Telegram-канал «112»
Спасение мужчиной жительницы Подмосковье из-под поезда попало на видео с камеры видеонаблюдения, опубликованное «112».
В Одинцове девушка переходила железнодорожные пути в наушниках и не заметила приближавшийся состав. Ее спас дежурный по переезду Михаил Ераховец. На кадрах он в последний момент подбегает сзади и отталкивает потенциальную жертву.
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