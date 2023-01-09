Мужчина пробежал по улицам Подмосковья в одних шортах и рассмешил россиян

Мужчина в одних шортах, шапке, кроссовках и перчатках пробежал по улицам подмосковной Балашихи и попал на фото. Снимок опубликовали в группе «Балашиха Life» во «ВКонтакте», администраторы которой указали, что в тот день в городе было 22 градуса мороза.

«Вот это закалка! Замечен сегодня на улице нашего города, в минус 22 градуса. Пробежали бы?» — подписали они снимок.

Внешний вид «моржа» рассмешил россиян. В комментариях пользователи сети принялись шутить над его одеждой.

«В носках и шапке, главное щиколотки не голые», «До "Пятерочки" и обратно», «Не, ну он в шапке же», «При такой температуре хорошо обливаться водой. Даже холодная кажется на морозе теплой», — прокомментировали юзеры.

Ранее в Москве заметили мужчину, устроившего пробежку по заснеженной улице в шортах, шапке, перчатках и ботинках.