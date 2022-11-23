Пробежка москвича в шортах по зимней улице попала на видео

«А ты ищи отговорки, почему в дождь не бегаешь», — прокомментировала ролик администрация группы.

Зимняя активность героя видео восхитила комментаторов. «Его духу можно позавидовать», «Молодец», «Движение — это жизнь», — написали фолловеры. Пользователи высказали различные предположения о том, что заставило мужчину выбежать на улицу в холод. «Чей-то любовник домой спешит», «На работу бежит», — пошутили комментаторы.

Ранее в одном из столичных водоемов заметили первого «моржа». Москвич в плавках спустился в воду температурой около пяти градусов тепла.