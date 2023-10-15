14:18, 15 октября 2023
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Мужчина с ножом напал на охранников бара в центре Москвы и попал на видео
Мужчина с ножом напал на охранников бара на Арбате в центре Москвы.
Кадр: Telegram-канал Shot
Мужчина с ножом и перцовым баллончиком напал на охранников бара в центре Москвы в районе Арбата. Ситуация попала на видео, опубликованное SHOT.
По данным источника, посетитель заведения выпил много алкоголя и начал конфликтовать с другими людьми, находившимися в баре. В какой-то момент он распылил перцовый баллончик в охранников заведения, после чего потасовка перешла на улицу.
Там буйный мужчина набрасывался на прохожих, после чего был задержан полицией. В результате инцидента пострадал только сам дебошир.
Ранее драка с участием четырех мужчин у ночного клуба в центре Москвы попала на видео.