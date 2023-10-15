Мужчина с ножом напал на охранников бара в центре Москвы и попал на видео

По данным источника, посетитель заведения выпил много алкоголя и начал конфликтовать с другими людьми, находившимися в баре. В какой-то момент он распылил перцовый баллончик в охранников заведения, после чего потасовка перешла на улицу.

Там буйный мужчина набрасывался на прохожих, после чего был задержан полицией. В результате инцидента пострадал только сам дебошир.

Ранее драка с участием четырех мужчин у ночного клуба в центре Москвы попала на видео.