Мужчина с оружием и гранатами забрался в чужой частный дом в Подмосковье

Мужчина в бронежилете, с оружием и гранатами забрался в частный дом в подмосковном городском округе Истра, сообщает Telegram-канал «112».

По имеющейся информации, на пульт частной охранной организации поступил сигнал о взломе коттеджа в поселке Шервуд. Приехавшие на место сотрудники охраны обнаружили вскрытую дверь, внутри разбросанные вещи и бутылки из-под спиртных напитков.

На месте они увидели мужчину в каске, бронежилете с оружием и гранатами. Вооруженный преступник отвел охранников и прибывшего на место участкового на второй этаж и закрыл в комнате.

Как сообщает Telegram-канал Mash, заложников удалось освободить после переговоров с преступником. В настоящий момент здание, в котором находится вооруженный мужчина, штурмует СОБР, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Ранее в Новомосковске вооруженный пенсионер устроил стрельбу и взял заложника.