Вооруженный российский пенсионер взял заложника

Стрельбу в доме на улице Генерала Белова в Новомосковске устроил вооруженный российский пенсионер. Мужчина взял заложника, сообщает РЕН ТВ.

На место прибыли экстренные службы, которые эвакуировали жителей дома. После этого правоохранители произвели несколько предупредительных выстрелов из оружия вверх.

На опубликованном в сети видео показано, как медики выносят из дома, где произошел захват заложника, человека на носилках. Сообщается, что при задержании злоумышленник оказывал сопротивление. Официальных данных о произошедшем не поступало.

Ранее московские оперативники задержали вооруженного преступника, угрожавшего им гранатой.