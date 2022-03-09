Мужчина убил соседа из мести за длительный ремонт в Подмосковье

Мужчина убил своего 28-летнего соседа из мести за длительный ремонт в подмосковном Ногинске. Об этом сообщает MK.RU.

По имеющимся данным, конфликт начался 8 марта около четырех часов дня. На лестничной площадке одного из жилых домов мужчина предъявил претензии молодому человеку за то, что тот якобы слишком долго занимается строительными работами в своей квартире.

В результате 58-летний сосед зарезал ножом своего оппонента. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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