Мужчина в рясе священника ударил ногой пенсионерку в Москве и попал на видео
Мужчина в рясе священника и с иконой в руках ударил ногой пенсионерку на улице в Москве.
Мужчина в рясе православного священника и с иконой в руках ударил ногой пенсионерку на улице в центре Москвы. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Baza.
По имеющейся информации, мужчина в одеянии священника на протяжении длительного времени собирал милостыню у одной из кофеен на Марксисткой улице. Неподалеку о него пожилая москвичка торговала цветами.
В какой-то момент женщина решила перейти чуть ближе к кофейне. На опубликованных кадрах видно, что это не понравилось стоявшему рядом мужчине с иконой: он ударил пенсионерку ногой в живот. Отмечается, что пострадавшая отказалась писать заявление в правоохранительные органы и вызывать на место скорую.
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