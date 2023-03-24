Мужчина в рясе священника ударил ногой пенсионерку в Москве и попал на видео

Мужчина в рясе православного священника и с иконой в руках ударил ногой пенсионерку на улице в центре Москвы. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Baza.

По имеющейся информации, мужчина в одеянии священника на протяжении длительного времени собирал милостыню у одной из кофеен на Марксисткой улице. Неподалеку о него пожилая москвичка торговала цветами.