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Мужчину изрезали в столичной библиотеке

Люди /
Мужчину изрезали в столичной библиотеке
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

45-летнего мужчину изрезали в библиотеке на западе Москвы. Об этом в среду, 15 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошел 14 марта на улице Ивана Франко. Сообщается, что вечером между пострадавшим и 31-летним молодым человеком на фоне алкогольного опьянения произошла ссора. Обидчик набросился на мужчину и пырнул его на данный момент неустановленным предметом несколько раз в грудь и живот.

Потерпевшего госпитализировали с ранениями и ожогами лица и шеи. Нападавшего задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. Причины конфликта мужчина объяснить не смог.

Ранее приезжие напали на москвичку с ножом и отобрали брендовую сумку с деньгами.

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