Мужчины пожаловались в полицию на приглашавших их в кафе москвичек

Женщины приглашали мужчин на подставные свидания в Москве и в общей сложности похитили у них свыше 250 тысяч рублей. Об этом сообщила прокуратура Москвы в Telegram.

По данным ведомства, мошенницы знакомились с потенциальными жертвами на сайтах знакомств, убеждали их в своей симпатии и приглашали на свидания в определенные кафе на Ленинградском проспекте. Там женщины заказывали шампанское известных и дорогих марок, однако в действительности их подельники наливали в бокалы недорогие напитки. При этом в счет вносились бокал шампанского за шесть тысяч рублей, сырная тарелка — за 3,8 тысячи, мясная тарелка — за 4,2 тысячи.

«Лицензии на реализацию алкогольной продукции у кафе не было, кассовых аппаратов тоже, все чеки, которые якобы пробивались, являлись фиктивными. Поняв, что становились жертвами обмана, пострадавшие мужчины обращались в правоохранительные органы», — рассказали в прокуратуре.

Всего установлено десять потерпевших, общий ущерб превысил 250 тысяч рублей. В отношении четырех женщин и их троих подельников возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

В конце июля сообщалось о задержании в Москве банды из троих мужчин, подозреваемых в вымогательстве денег под видом сотрудников полиции. Злоумышленники знакомились с молодыми людьми через девушек в приложениях для знакомств. Вместо свидания потерпевших встречали мужчины, двое из которых были одеты в полицейскую форму, а третий предъявлял поддельное служебное удостоверение.