Банду лжеполицейских задержали в Москве

В Москве задержали банду из троих мужчин, которых подозревают в вымогательстве денег под видом сотрудников полиции. По данным Mash, среди фигурантов есть двое бывших полицейских.

По версии источника, злоумышленники знакомились с молодыми людьми через девушек в приложениях для знакомств. Вместо свидания потерпевших встречали мужчины, двое из которых были одеты в полицейскую форму, а третий предъявлял поддельное служебное удостоверение.

Как утверждает Mash, одной из жертв стали двое студентов второго курса МГСУ из Африки. Их якобы силой посадили в автомобиль, заявили, что везут в отдел полиции, после чего начали угрожать уголовным делом и обещали подбросить наркотики. Затем им предложили «решить вопрос» за 15 тысяч рублей с каждого. Необходимую сумму студентам пришлось занять у знакомых.

По аналогичной схеме подозреваемые получили еще 35 тысяч рублей от москвича.

Подозреваемых задержали сотрудники Госавтоинспекции. Их внимание привлек автомобиль Renault Logan, в котором находились люди в полицейской форме. Во время осмотра машины нашли форму, поддельное удостоверение, бронежилет, рацию, наручники и переделанный пистолет Glock.

По данным Mash, против фигурантов возбуждено уголовное дело о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия.

Ранее житель Подмосковья решил украсть брюки и был задержан росгвардейцами.