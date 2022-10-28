Стало известно об ответственном подходе мужчин к решению вопросов красоты

Об ответственном подходе мужчин к решению вопросов красоты заявила в беседе с «Мослентой» предприниматель, владелица сети клиник лазерной эпиляции и косметологии «Подружки» Ирина Майер. Стало известно, что мужчины часто ведут себя более дисциплинированно, чем женщины.

«"Зачем мне ходить к косметологу, если я и так красивый?" — думает мужчина, и отчасти он прав. Высокий уровень тестостерона делает мужскую кожу значительно грубее, чем у женщин, однако при этом в ней на 20 процентов больше коллагена. Поэтому, если мужчина берется за себя и начинает регулярно наведываться в кабинет к косметологу, эффект может его по-настоящему приятно удивить», — заявила Майер.

Мужчины приходят в косметологический кабинет, чтобы устранить какой-то раздражающий дефект, — например, убрать следы от юношеского акне, сделать что-то с цветом лица, который приобрел землистый оттенок из-за быстрого ритма жизни в большом городе и недосыпа, сделать что-то с «этими отвратительными черными точками», продолжила специалист.

«Если мужчина перенес тяготы ультразвуковой чистки и оценил "до" и "после", он, как правило, возвращается. Стоит отметить, что нередко мужчины гораздо дисциплинированнее женщин и хорошо знают, что им нужно. Если врач-косметолог сказала делать процедуру два раза в месяц, то мужчина будет ходить два раза в месяц и соблюдать все сопутствующие рекомендации», — сказала собеседница «Мосленты».

В последнее время появляется все больше молодых людей, которые делают традиционно женские процедуры — корректируют губы с помощью гиалуроновой кислоты, добавляют мужественности чертам лица, корректируя его нижнюю часть филлерами, и даже делают перманентный макияж, добавила Майер. «Высокий уровень конкуренции подталкивает и мужчин, и женщин к тому, чтобы выглядеть не просто хорошо, но обращать на себя внимание», — считает она.

Ранее врач-дерматовенеролог, косметолог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Борис Мирошниченко рассказал, какой уходовой косметикой необходимо пользоваться мужчинам.