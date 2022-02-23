Врач раскрыл правила подбора косметики для мужчин

Врач-дерматовенеролог, косметолог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Борис Мирошниченко в беседе с РИА Новости рассказал, какой уходовой косметикой необходимо пользоваться мужчинам.

Эксперт уточнил, что все средства необходимо подбирать по типу кожи, для чего следует сначала обратиться к дерматологу-косметологу. Среди средств базового ухода врач назвал гели и пенки для умывания, скрабы и тоники для восстановления кислотности кожи, а также ежедневные увлажняющие и кремы с содержанием SPF.

Мирошниченко уточнил, что мужчины могут пользоваться и женской косметикой, так как она практически не отличается по составу. Самой популярной мужской косметологической процедурой дерматолог назвал ботулинотерапию — процедуру устранения мимических морщин на лице.

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