Сегодня в 14:50
1 мин.

Врач раскрыл правила подбора косметики для мужчин

Люди /
Врач раскрыл правила подбора косметики для мужчин
Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Врач-дерматовенеролог, косметолог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Борис Мирошниченко в беседе с РИА Новости рассказал, какой уходовой косметикой необходимо пользоваться мужчинам.

Эксперт уточнил, что все средства необходимо подбирать по типу кожи, для чего следует сначала обратиться к дерматологу-косметологу. Среди средств базового ухода врач назвал гели и пенки для умывания, скрабы и тоники для восстановления кислотности кожи, а также ежедневные увлажняющие и кремы с содержанием SPF.

Мирошниченко уточнил, что мужчины могут пользоваться и женской косметикой, так как она практически не отличается по составу. Самой популярной мужской косметологической процедурой дерматолог назвал ботулинотерапию — процедуру устранения мимических морщин на лице.

Ранее россиянки признались в использовании московского крема после бритья.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.