Биохимик назвала полезные для мужского здоровья продукты

Полезные для мужского здоровья продукты назвала «Мосленте» доктор-натуропат, нутрициолог и биохимик Екатерина Новикова. Она уточнила, что чаще всего проблемы с пониженным тестостероном у мужчин возникают из-за нездорового образа жизни, лишнего веса, постоянного стресса, плохого сна, а также недостаточного употребления продуктов, которые повышают уровень этого гормона.

«Это, в первую очередь, белок хорошего качества: органическая (фермерская) говядина и курица, дикий лосось, белок из костного бульона, яйца, бобы, чечевица, орехи, семена (тыквы, льна, мака и так далее)», — сказала она.

Новикова добавила, что следует включать в пищу и здоровые жиры: нерафинированные масла, грецкие орехи, качественный рыбий жир и миндаль. Кроме того, для поднятия уровня тестостерона следует употреблять сложные углеводы: коричневый рис, нут и другие бобовые, ячмень.

Нутрициолог отметила необходимость введения в рацион питания мужчин бананов, миндального масла, темного шоколада, шпината и имбиря. При этом, по ее словам, необходимо стараться сократить количество тех продуктов, которые тестостерон резко снижают.

«Сахар приводит в дисбаланс все гормоны. Рафинированные углеводы, то есть белый хлеб и вообще все изделия из белой муки, макароны и рис также не несут в себе большой ценности и пользы. Снижать выработку гормонов, необходимых для репродуктивной функции, способен и алкоголь», — предупредила эксперт.

Лучшим методом повышения уровня тестостерона Новикова назвала детокс печени. Она объяснила, что это профилактическая мера, к которой важно прибегать ежегодно.

Ранее самые вредные для мужского здоровья продукты и напитки назвала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Алина Алкашева. На первом месте — соевые продукты, пагубно влияющие на гормональный баланс мужского организма.