Известный музыкант поделился формулой своего счастья

Формулой своего счастья поделился с «Мослентой» известный музыкант, экс-фронтмен группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенев. По его словам, для него очень важна работа.

«Я, например, у себя на студии сижу с самого утра и до вечера и добиваюсь своих маленьких высот. Пока я работаю, никакого одиночества не ощущаю. Я нашел себя. Все», — пояснил Горшенев. Музыкант добавил, что счастье заключается в постоянном поиске нового. «Вы постоянно приближаетесь к своей цели, но не можете поставить точку. Это игра. Это прикольно. А зачем жить, если не прикольно?» — заявил он.

Ранее собственную формулу счастья вывел популярный певец Стас Пьеха. По мнению артиста, счастье не бывает продолжительным и тем более постоянным, счастливым можно быть определенный отрезок времени.