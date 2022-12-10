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15:11, 10 декабря 2022
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Известный музыкант поделился формулой своего счастья

Известный музыкант поделился формулой своего счастья
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Формулой своего счастья поделился с «Мослентой» известный музыкант, экс-фронтмен группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенев. По его словам, для него очень важна работа.

«Я, например, у себя на студии сижу с самого утра и до вечера и добиваюсь своих маленьких высот. Пока я работаю, никакого одиночества не ощущаю. Я нашел себя. Все», — пояснил Горшенев. Музыкант добавил, что счастье заключается в постоянном поиске нового. «Вы постоянно приближаетесь к своей цели, но не можете поставить точку. Это игра. Это прикольно. А зачем жить, если не прикольно?» — заявил он.

Ранее собственную формулу счастья вывел популярный певец Стас Пьеха. По мнению артиста, счастье не бывает продолжительным и тем более постоянным, счастливым можно быть определенный отрезок времени.

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