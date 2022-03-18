Известный музыкант описал Москву своего детства

Известный музыкант Владимир Кузьмин описал Москву своего детства. Его процитировало интернет-издание «Москвич Mag».

«Дом моего детства двухэтажный, он до сих пор стоит на Таганке. Раньше там был магазин «Звездочка», к нему же примыкал кинотеатр. По огромному коридору из подъезда можно было попасть в кино. Напротив был выход из метро «Таганская» — тот, который ближе к центру», — поделился Кузьмин.

Артист отметил, что родился в этом месте, но большая часть его детства прошла не там. «Из-за того, что мой отец был военным, он по долгу службы уехал в Беларусь, и мы вместе с ним. После этого в Москву я приезжал только на каникулы. Для меня это было временем отдыха», — рассказал известный автор-исполнитель.

Кузьмин добавил, что окончательно вернулся в столицу России только в 1972 году, в возрасте 17 лет. «Но поскольку каждое лето я бывал здесь, город не был для меня чужим, да и никаких перемен в нем я не заметил», — подчеркнул музыкант.

Ранее знаменитый музыкант рассказал о своей жизни в московской коммуналке.