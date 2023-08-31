00:17, 31 августа 2023
1 мин.
Музыкант перечислил лучшие места для уличных выступлений в Москве
Уличный музыкант назвал Парк Горького лучшим местом для выступления в Москве.
Фото: Предоставлено героем материала
Лучшие места для выступлений в Москве назвал «Мосленте» 21-летний уличный музыкант Егор Бандура, приехавший в столицу из Белоруссии.
«Мои любимые места для выступлений в Москве — Парк Горького, ВДНХ и Кузнецкий мост. Причины одни и те же. Там очень классная публика», — рассказал юноша.
Бандура отметил, что нередко люди останавливаются, поют с ним, говорят приятные слова и задают вопросы. В Парке Горького, по его словам, слушатели могут прийти в начале выступления и дослушать его до конца.
Ранее аниматор столичного фестиваля «Путешествие в Рождество» Ярослава Солнечная поделилась реакцией людей на уличные выступления.