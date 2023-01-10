Московский аниматор пересказала отзыв посетителя шоу скоморохов

Воздействие на людей уличных новогодних выступлений описала «Мосленте» аниматор фестиваля «Путешествие в Рождество» Ярослава Солнечная. С 2017 года женщина принимает участие в костюмированных представлениях на площадках в центре столицы.

По словам собеседницы «Мосленты», зрители часто подходят к артистам и говорят, что выступление подняло им настроение. «Бывают очень душевные моменты. Помню, на Тверскую площадь пришла женщина с ребенком, мы тогда скоморошили. Потом она подошла ко мне и сказала: "Спасибо большое. У меня депрессия была два месяца, а тут все прошло. Мы с дочкой здесь случайно оказались, я послушала эти песни, поиграла в игры, и мне стало так хорошо..."», — пересказала аниматор отзыв посетителя шоу, отметив, что даже мимолетное прикосновение к корням, к традициям народного праздника дает такой мощный эффект.

В текущем сезоне площадки «Путешествия в Рождество» работали с 23 декабря по 8 января. Катки, открытые на площадках в рамках проекта «Московские сезоны», будут работать до конца зимы.