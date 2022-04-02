Доктор Мясников назвал вредным популярный кисломолочный продукт

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном на телеканале «Россия 1» назвал популярный кисломолочный продукт, не приносящий потребителям пользы. Вредным для человеческого организма оказался магазинный йогурт.

«Все, что стоит месяцами в коробках, не содержит живых бактерий», — пояснил доктор. По его словам, купленные в супермаркетах йогурты не имеют в составе живых бактерий, зато содержат трансжиры и сахар. «Так что я не понимаю, почему его относят к полезным продуктам, такте йогурты изначально вредны», — заключил Мясников.

Заменить такие йогурты можно другими кисломолочными продуктами, отметил врач. Он посоветовал обратить внимание на полезный для иммунитета и пищеварения кефир.

Ранее Мясников предупредил об осторожном употреблении полезного микроэлемента.