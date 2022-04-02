Люди
Сегодня в 04:17
1 мин.

Доктор Мясников назвал вредным популярный кисломолочный продукт

Доктор Мясников назвал вредным популярный кисломолочный продукт
Фото: Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном на телеканале «Россия 1» назвал популярный кисломолочный продукт, не приносящий потребителям пользы. Вредным для человеческого организма оказался магазинный йогурт.

«Все, что стоит месяцами в коробках, не содержит живых бактерий», — пояснил доктор. По его словам, купленные в супермаркетах йогурты не имеют в составе живых бактерий, зато содержат трансжиры и сахар. «Так что я не понимаю, почему его относят к полезным продуктам, такте йогурты изначально вредны», — заключил Мясников.

Заменить такие йогурты можно другими кисломолочными продуктами, отметил врач. Он посоветовал обратить внимание на полезный для иммунитета и пищеварения кефир.

Ранее Мясников предупредил об осторожном употреблении полезного микроэлемента.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.