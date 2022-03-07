Доктор Мясников рассказал об опасности стресса для организма

Известный российский доктор и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале рассказал об опасности стресса для человеческого организма.

По его словам, негативные эмоции вызывают нарушения иммунитета, нарушение борьбы с острыми и хроническими инфекциями, снижение выработки антител, нарушение заживления ран, гипертонию, инфаркты и массу других недугов. «Сегодня мы все живем в условиях сильнейшего стресса и тут важно правильно выстроить систему защиты. Необходимо понять, что то, что произошло — уже произошло», — говорится в сообщении.

В пример он привел историю человека, у которого внезапно обнаружили опухоль и его жизнь в этот момент сразу изменилась. Вместо того, чтобы плакать и кричать, в данном случае пациенту необходимо вернуть себе здоровье путем определенного лечения. «Нам надо набраться терпения. Разрез уже сделан и опухоль должна быть удалена. Только терпение и мобилизация внутренних сил», — резюмировал он.

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