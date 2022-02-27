Названы помогающие при тревоге и апатии продукты

Употребление некоторые продуктов может способствовать улучшению эмоционального состояния при тревоге и апатии. Самые полезные из них назвал портал Deca Blog.

Улучшить настроение можно с помощью цельнозерновых продуктов. К ним относятся киноа, кукуруза, полба, овес и рис. Они богаты витамином B, влияющим на эмоциональный фон человека, а содержащиеся в них полезные вещества укрепляют иммунную и нервную системы и способствуют уменьшению усталости. Витамин В также содержится в пивных дрожжах. При употреблении их можно смешать с морским магнием, такая смесь благотворно влияет на организм.

Поднять настроение помогут сухофрукты. В них содержится глюкоза, фруктоза и другие вещества. Высокое давление можно снизить темным шоколадом, в котором также есть природный гормон фенилэтиламин. Он обладает свойствами афродизиака и антидепрессанта.

Кроме того, важно включать в рацион рыбу. Тунец, лосось и макрель богаты кислотами омега-3, влияющими на выделение мелатонина и серотонина. Они также снижают кортизол и адреналин, что помогает легче переносить стресс. А еще в рыбе есть фосфор, укрепляющий нервную систему.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал самый полезный продукт для легких.