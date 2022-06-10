Мясников назвал самое безвредное мороженое

10 июня отмечается Всемирный день мороженого. Плюсы и минусы популярного десерта назвал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Доктор Мясников отметил, что мороженое не следует есть часто, так как в нем содержится большое количество калорий, сахара и вредных жиров. Однако употребление мороженого способно улучшить настроение. «Снижает риск возникновения депрессии — как и любая вкусная еда. Самое низкокалорийное и безвредное мороженое — фруктовый лед», — рассказал врач.

Приглашенный в студию повар поделился рецептом полезного домашнего мороженого. Для его приготовления необходимо смешать фрукты, несладкий натуральный йогурт, молоко или сливки и мед. Ингредиенты необходимо перемешать блендером или пропустить через сито, разлить по формочкам и убрать в морозилку.

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