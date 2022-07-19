Доктор Мясников оценил эффективность вакцинации против коронавируса

Эффективность вакцинации против коронавируса оценил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале. Он предупредил россиян о наступлении новой волны COVID-19.

Доктор пояснил, что массовая вакцинация от предыдущих более опасных штаммов альфа, бета и дельта была безусловно необходима. «Уровень предохранения был достаточно высок. Вакцинация позволила нам пережить тот период, то время, необходимое коронавирусу, чтобы трансформироваться в относительно безобидный омикрон. Мы продержались, получили какую-то степень коллективного иммунитета, который и подгонял вирус в сторону скорейшей эволюции в нужном направлении», — пояснил Мясников.

По мнению эксперта, сейчас вакцинация нужна тем, кто может умереть от осложнений обычного ОРЗ. Это пожилые и хронически больные люди. «Пока постулат, что вакцинация дает определенную степень защиты от тяжелого варианта течения COVID-19, еще в силе», — заключил врач.

Ранее Мясников назвал сроки новой вспышки омикрона в России.