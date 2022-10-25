Мясников перечислил увеличивающие риск диабета таблетки

Увеличивающие риск сахарного диабета таблетки перечислил в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

«Часто больные волчанкой, у которых "летят" почки, вынуждены принимать большие дозы стероидных гормонов, и у них развивается диабет», — сказал врач.

Заболевание могут вызвать лекарства для лечения СПИДа, тиазидные мочегонные препараты для гипертоников, и статины. Но наличие побочных эффектов не означает, что нужно перестать принимать эти препараты, предупредил Мясников.

Ранее Мясников перечислил опасные случаи проявления эйфории. По его словам, приподнятое настроение, ощущение безмятежного счастья может быть признаком биполярного расстройства, при котором люди страдают от сильных перепадов настроения, а также сигнализировать о почечной недостаточности.