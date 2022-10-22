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03:39, 22 октября 2022
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Мясников перечислил опасные случаи проявления эйфории

Мясников перечислил опасные случаи проявления эйфории
Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Опасные случаи проявления эйфории перечислил в эфире программы «О самом главном» врач и телеведущий Александр Мясников.

«На самом деле эйфория — это все равно измененное сознание. Я как врач привык к эйфории относиться очень осторожно. Человек может неадекватно себя вести из-за употребления запрещенных веществ или алкоголя. Но это может быть и признаком развития опасных заболеваний», — сказал врач.

По словам Мясникова, приподнятое настроение, ощущение безмятежного счастья может быть признаком биполярного расстройства, при котором люди страдают от сильных перепадов настроения, а также сигнализировать о почечной недостаточности. Также такое состояние иногда вызвано травмой или опухолью мозга, эпилепсией, мигренью, рассеянным склерозом, болезнью Пика.

Ранее пульмонолог предупредил россиян об опасности курения кальянов.

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