Мясников заявил о необходимости измерять давление в молодости

О необходимости измерять давление в молодости заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Он отметил, что достаточно делать это раз в год.

Если не забывать использовать тонометр, то можно вовремя выявить гипертонию и начать лечение без лекарств: больше двигаться, сбросить лишний вес и изменить рацион питания. «Достаточно раз в год, пока оно (давление) нормальное», — подчеркнул Мясников.

Ранее Мясников перечислил ошибки при лечении гипертонии. По его словам, большинство людей с повышенным давлением борются с недугом неправильно.