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Доктор Мясников назвал причины скачков давления

Доктор Мясников назвал причины скачков давления
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Причины скачков давления назвал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». По его словам, это состояние может быть связано с неправильно подобранными медикаментами.

«Скорее всего, тех лекарств, которые человек принимает, не хватает. Под действием препарата давление падает быстро, и чем ниже падает, тем выше подскакивает», — пояснил доктор.

Кроме того, у пожилых людей показатели давления могут различаться в сидячем и лежачем положении. «Когда человек садится, кровь уходит в ноги и давление повышается. Проблема типичная для пожилых. Лечащему врачу нужно обратить на это внимание», — подчеркнул Мясников.

Эксперт призвал не заниматься самолечением при проблемах с давлением. По его словам, скорректировать терапию может только специалист. «С этим играться нельзя», — заявил Мясников.

Ранее Мясников назвал три главные ошибки гипертоника.

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