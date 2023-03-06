Мясников предупредил об опасности долгого использования капель для носа

Об опасности долгого использования сосудосуживающих капель для носа в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, продолжительное применение таких лекарственных средств может привести к развитию гайморита.

Врач рассказал, что при постоянном использовании сосудосуживающих средств капиллярная сеть слизистой оболочки полости носа будет сужаться, потом резко расширяться. Это может привести к привыканию и хронической заложенности носа.

«Если нос постоянно заложен, вентиляции нет, гайморит вполне может быть», — предупредил специалист.

Ранее, в декабре прошлого года доктор Мясников описал схему лечения гайморита. Он заявил, что при умеренных симптомах это заболевание нужно лечить без антибиотиков.