Мясников назвал безвредную дозу алкоголя

Безвредную дозу алкоголя назвал в личном Telegram-канале телеведущий и врач-кардиолог Александр Мясников.

«Это примерно 14 граммов чистого спирта в день. Соответственно, либо 45 миллилитров крепкого алкоголя (рюмка водки, коньяка, виски), либо бокал вина (150 миллилитров), либо кружка пива (360 миллилитров)», — отметил специалист.

По словам Мясникова, с одной стороны алкоголь — это зло, увеличивающее риск всевозможных болезней и смертности, с другой — добро, которое этот же риск, наоборот, снижает. Последнее особенно справедливо в отношении сердечно-сосудистых заболеваний, отметил он.

При этом врач напомнил, что для некоторых людей нет безопасных доз спиртного. Это касается беременных, людей с историей алкоголизма в прошлом, с болезнями поджелудочной железы и гепатитом.

Ранее были названы сроки развития цирроза печени при регулярном употреблении алкоголя. Как сообщил врач-хирург, гепатолог городской клинической больницы имени Д.Д. Плетнева, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов, в зоне риска можно оказаться, если выпивать по бокалу вина каждую пятницу в течение пяти лет.