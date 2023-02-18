Названы сроки развития цирроза печени при регулярном употреблении алкоголя

Сроки развития цирроза печени при регулярном употреблении алкоголя в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвал врач-хирург, гепатолог городской клинической больницы имени Д. Д. Плетнева, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов. По его словам, в зоне риска можно оказаться, если выпивать по бокалу вина каждую пятницу в течение пяти лет.

«Как пишут английские гепатологи, примерно пять лет такого образа жизни приводят к циррозу печени. Здесь еще есть такой фактор, как лишний вес. Это предвестник жирового гепатоза», — рассказал эксперт.

По словам специалиста, ускорять развитие жирового гепатоза может также сахарный диабет в легкой форме. Если при этом человек употребляет алкоголь, то цирроз печени является почти неизбежным.

При «жировом гепатозе» пациент должен тщательно следить за состоянием печени, так как на этой стадии можно избежать развития цирроза, потому что этот орган обладает способностью к регенерации.

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