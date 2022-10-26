Доктор Мясников раскрыл три способа защиты от гепатита А

Три способа защиты от гепатита А назвал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Он отметил, что это заболевание называют «болезнью грязных рук».

Прежде всего, для профилактики гепатита А нужно тщательно мыть руки с мылом не менее трех минут. Доктор предупредил, что протирания спиртовыми салфетками недостаточно для поддержания гигиены.

Для нарезки и разделки рыбы и мяса Мясников посоветовал использовать разные доски. Приготовленную еду нужно убирать в холодильник, а не хранить при комнатной температуре.

Кроме того, телеведуший порекомендовал пить только кипяченую воду. Если такой возможности нет, лучше пользоваться специальными таблетками для обеззараживания жидкости.

Ранее Мясников назвал способы укрепления иммунитета. По его словам, это физическая активность и умеренное недоедание.