Доктор Мясников назвал способы укрепления иммунитета

Способы укрепления иммунитета назвал врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». По его словам, это физическая активность и умеренное недоедание.

«Вы должны быть нормального веса, с хорошим настроением, не курить, так как это очень сильно облегчает проникновение инфекций в организм. Вы должны ежедневно заниматься физическими упражнениями. Ничто так не подстегивает иммунитет, как физические упражнения и дефицит калорий», — заявил доктор.

При этом не стоит укреплять выносливость с помощью приема синтетических витаминов, предупредил Мясников. Все полезные микроэлементы, по его словам, можно и нужно получать из пищи. То же самое касается бесконтрольного употребления различных трав. Подобный метод профилактики болезней может привести к токсическому поражению печени, подчеркнул эксперт.

Ранее Мясников дал советы перед сезоном ОРВИ. Он посоветовал следить за хроническими заболеваниями и больше двигаться.