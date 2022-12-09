Мясников предупредил об опасности бессимптомного свиного гриппа

Об опасности бессимптомного свиного гриппа предупредил россиян в личном Telegram-канале врач и ведущий программы «О самом главном» на канале «Россия 1» Александр Мясников.

«Около десяти процентов зараженных свиным гриппом могут быть бессимптомными. То есть они могут не знать, что стали переносчиками вируса, и поэтому неумышленно будут заражать других», — сообщил специалист, напомнив о важности профилактики.

По словам Мясникова, многие думают, что уже поздно вакцинироваться, но это не так. Прививку можно сделать прямо сейчас, поскольку сезон гриппа будет длиться до апреля, а вакцина начнет действовать уже через две недели. Таким образом, шансы перенести болезнь без серьезных осложнений после вакцинации значительно возрастут.

Если человек уже заболел, он должен оставаться дома и соблюдать меры предосторожности, чтобы не передать вирус семье. Врач отметил, что в лечении гриппа антибиотики неэффективны, а среди противовирусных препаратов действенны «Тамифлю» и «Реленза».

Кроме того, заболевшим необходимо серьезно относиться к настораживающим симптомам ОРВИ и обращаться к врачу при их появлении. Особенно осторожными следует быть людям, находящимся в зоне риска: это беременные, дети младше пяти лет, люди старше 65 лет, страдающие ожирением, больные диабетом, хроническими заболеваниями сердца и легких, онкологическими заболеваниями, СПИДом и имеющие почечную недостаточность.

Ранее была названа отличительная особенность симптомов свиного гриппа. Болезнь нередко путают с проявлениями кишечной инфекции или отравлением.