Названа отличительная особенность симптомов свиного гриппа

Отличительную особенность вируса А(H1N1), или свиного гриппа, «Мосленте» назвала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

«Обычно одновременно циркулирует сразу несколько штаммов вируса гриппа. В этом сезоне эпидемиологи отмечают увеличение числа пациентов, у которых обнаружен вирус гриппа А(H1N1)-2009, также известный как свиной грипп. Этот штамм, кроме типичных признаков, нередко вызывает еще кишечные проявления — диарею и рвоту», — пояснила специалист. Она отметила, что из-за этих симптомов болезнь не редко путают с проявлениями кишечной инфекции или отравлением.

Среди других симптомов и у детей, и у взрослых отмечаются высокая температура, ломота, головные и мышечные боли, сильная слабость, могут появляться насморк, кашель и конъюнктивит. В целом эти признаки типичны и для гриппа, и для острых респираторных инфекций, продолжила эксперт.

Для того, чтобы идентифицировать, какой именно штамм стал возбудителем болезни, можно сдать анализ на генотипирование вируса гриппа (А/B) или анализ на выявление «свиного» гриппа — РНК вируса гриппа A/H1N1. Биоматериалом может быть мокрота (если есть кашель) или содержимое мазка из ротоглотки или из носоглотки. Исследование поможет идентифицировать природу заболевания, а врач сможет назначить верное лечение, сообщила Малиновская.

Она предупредила, что при лечении вирусных инфекций, в том числе гриппа, не используются антибиотики, они могут быть назначены только при бактериальных осложнениях болезни.

Ранее врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов перечислил способы защиты от гриппа.