Мясников перечислил факторы риска заражения менингитом

Факторы риска заражения менингитом назвал в личном Telegram-канале врач Александр Мясников.

«Менингит — серьезная, потенциально опасная болезнь. Бактерии или вирусы вызывают воспаление мозговых оболочек, появляется высокая температура, напряжение затылочных мышц, иногда сыпь, спутанность сознания, заторможенность, нарушения дыхания», — написал доктор.

По словам Мясникова, нахождение в тесных коллективах и семье с носителями резко увеличивает шанс заражения. Передача идет воздушно-капельным путем, при тесном контакте, например, во время поцелуя. Кроме того, к факторам риска врач отнес удаленную селезенку, курение, травмы носа и респираторные вирусные инфекции.

Ранее в программе Мясникова назвали правила безопасного отдыха на курорте.