В программе Мясникова назвали правила безопасного отдыха на курорте

Правила безопасного отдыха на курорте в программе Александра Мясникова «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал врач Михаил Костинов. По его словам, основной опасностью отдыха на море является акклиматизация.

Чтобы организм привык и перенастроился к новой температуре воздуха нужна в среднем одна неделя, отметил медик. Для предотвращения плохого самочувствия доктор посоветовал сразу после приезда на отдых не идти под палящее солнце в море, а немного переждать и дать организму адаптироваться. Он подчеркнул, что это особо касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и метеочувствительностью.

Кроме того, врач предупредил, что от солнца может образовываться герпес. Поэтому выходить на пляж или прогулку, по его словам, лучше в период наименьшей солнечной активности — рано утром или вечером.

Также Костинов посоветовал не пить воду из источников и колодцев, так как в таком случае реакцию кишечника предугадать невозможно. Лучше всего на курортах употреблять обычную воду в бутылках, заключил врач.

Ранее москвичи раскрыли планы на летний отпуск в этом году. Жители столицы рассказали, что собираются отдыхать в России, Турции и Египте.