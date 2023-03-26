Мясников назвал опасный способ лечения гипертонии

При гипертонии опасно принимать таблетку под язык, заявил доктор и телеведущий Александр Мясников. Отказаться от этого способа лечения повышенного давления он призвал в своей авторской программе на телеканале «Россия 1».

«Никогда ни принимайте при подъеме давления таблетку под язык! Она моментально работает, "рушит" давление. Падает давление системное, падает давление в почках, в сердце, в голове – это может привести к инфаркту», — предупредил врач.

Мясников назвал другие способы лечения гипертонии: это соблюдение диеты, ограничение соли в рационе и физические нагрузки. Если давление повысилось, доктор порекомендовал принять успокоительное и прилечь. Это может быть менее эффективно, чем лечение медикаментами, но безопасно.

Ранее телеведущий раскрыл неожиданный способ снизить давление. Он порекомендовал гипертоникам делать массаж ушей.