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01:24, 08 февраля 2023
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Мясников назвал полезное свойство пива и вина

Мясников назвал полезное свойство пива и вина
Фото: Unsplash

Полезное свойство пива и вина назвал в личном Telegram-канале телеведущий и врач-кардиолог Александр Мясников. Он отметил, что эти напитки снижают воспаление в организме.

«Процессы воспаления играют определяющую роль при многих болезнях, в частности, влияют на развитие атеросклероза и аневризмы аорты. Аневризма аорты встречается у четырех-восьми процентов обследованных людей», — заявил он.

К числу «противовоспалительных» напитков относятся также чай и кофе, те же свойства есть у фруктов, овощей, цельных зернен, хлопьев на завтрак, нежирного сыра и орехов.

Среди продуктов, усиливающих воспаление, по словам Мясникова, оказались мясо, колбасные изделия, субпродукты, чипсы и сладкая газировка. Также повышенное потребление соли увеличивает риск аневризмы у мужчин, даже без артериальной гипертонии. Он отметил, что в зоне риска находятся люди белой расы, пожилого возраста, мужчины, те, кто курит, имеет генетическую предрасположенность и артериальную гипертонию.

Ранее Мясников назвал два правила завтрака. В первую очередь, он призвал не пропускать утренний прием пищи.

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