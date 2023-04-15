Мясников развеял популярные мифы о клещах

Популярные мифы о клещах развеял в эфире программы «О самом главном» врач и телеведущий Александр Мясников. Он предостерег россиян от использования растительного масла при извлечении паразита.

Доктор напомнил, что клещи живут в траве, а не на деревьях, поэтому россиянам рекомендуется перед прогулкой на природе надевать длинные штаны и высокие сапоги, а также не сидеть на земле. В народе распространено заблуждение, будто клещей привлекает белая одежда. На самом деле эти паразиты не различают цвета, а светлые оттенки ткани способствуют оперативному обнаружению членистоногих.

Мясников высказался и о мнимой безопасности городских клещей. Он привел в пример случай со своим другом, который поймал клеща в городе и заразился энцефалитом — вирусной болезнью, от которой можно защититься прививкой. Кроме того, при укусе клеща есть риск заражения болезнью Лайма.

Существует миф и о скорости извлечения паразита: якобы если быстро снять клеща с тела, он не успеет заразить человека вирусами. По мнению врача, это не так. Многие россияне заблуждаются, применяя растительное масло для извлечения клеща. Специалисты предупреждают, что этот способ может усугубить ситуацию. Телеведущий рекомендовал вытаскивать членистоногого с помощью нитки: завязать узел ближе к хоботку и стараться плавно выкручивать тело паразита.

Ранее Роспотребнадзор дал инструкцию по правильному снятию присосавшегося клеща.