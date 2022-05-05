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Доктор Мясников назвал причину распространенности подагры среди россиян

Доктор Мясников назвал причину распространенности подагры среди россиян
Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Причину распространенности подагры среди россиян в личном Telegram-канале назвал врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор отметил, что в настоящее время подагра может быть диагностирована минимум у трех процентов от общего числа жителей нашей страны. «Это большое количество людей», — подчеркнул врач.

Мясников рассказал, что многим пациентам с этим диагнозом для снижения уровня мочевой кислоты следует принимать аллопуринол, однако не всем известна необходимая дозировка данного препарата. «Долгие годы максимальной дозой аллопуринола считали 300 миллиграммов в день. И поэтому мы подагру просто не долечивали. Сегодня разрешенная доза аллопуринола — до 900 миллиграммов в сутки», — написал телеведущий. По его словам, принимать нужно такую дозу, чтобы уровень мочевой кислоты был ниже 357 миллимолей на литр: это та предельная концентрация, при которой мочевая кислота еще растворяется и, соответственно, не оседает в суставах и почках.

«Принимайте столько аллопуринола, сколько надо, чтобы снизить концентрацию мочевой кислоты ниже этого уровня. Подавляющее большинство больных подагрой сегодня просто примитивно не долечены», — заключил врач.

Ранее Мясников предупредил об опасности соленой рыбы. Доктор отметил, что этот продукт противопоказан людям с повышенным давлением.

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