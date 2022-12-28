Мясников высказался о пользе ферментов перед застольем

О пользе ферментов перед застольем высказался в программе «О самом главном» врач-кардиолог, врач общей практики, автор книг о здоровье Александр Мясников. Он отметил, что некоторые люди употребляют природные биокатализаторы, ускоряющие процесс переваривания пищи, в надежде избежать изжоги и вздутия живота после праздничного стола.

«Хотите — пейте ферменты, хотите — не пейте. Но думать, что я вот выпил ферменты, поэтому я сейчас все себе позволю, как наемся и не будет у меня изжоги, не будет вздутия и так далее, — это наивно», — сказал врач.

По словам Мясникова, вреда от приема ферментов не будет, но и особой пользы при сильном переедании они не принесут. Нет гарантий, что это средство поможет человеку избежать проблем с желудочно-кишечным трактом, когда он злоупотребит жирной пищей, отметил доктор.

Ранее врач раскрыла способы сохранить фигуру после праздничных застолий. Врач, специалист эстетической медицины Меланя Маилян отметила, что к корпоративам и застольям стоит готовиться заранее, чтобы не столкнуться с отеками, вздутием живота и набором веса.