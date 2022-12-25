Врач раскрыла способы сохранить фигуру после праздничных застолий

Способы сохранить фигуру после праздников раскрыла «Мосленте» врач, специалист эстетической медицины Меланя Маилян. Она отметила, что к корпоративам и застольям стоит готовиться заранее, чтобы не столкнуться с отеками, вздутием живота и набором веса.

Прежде всего, Маилян посоветовала употреблять полезные жиры на завтрак и обед. «Например, семга или авокадо подарят ощущение сытости на весь день. Плотный завтрак позволит избежать перекусов в течение дня, а значит и переизбытка калоража. Желательно также исключить на период праздников вредные углеводы», — объяснила врач. Кроме того, снизить аппетит помогают такие пищевые добавки, как клетчатка и препараты на основе гарцинии.

На корпоратив лучше приходить сытым, а во время мероприятия отдавать предпочтение богатой белками пище и овощам. Кроме того, во время праздника стоит больше двигаться и танцевать. «Допустим, если вы просидели за столом 15 минут, значит, зажигать на танцполе придется не менее 30 минут», — поделилась формулой расчета активности эксперт.

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