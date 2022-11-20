Мясников призвал с осторожностью употреблять травяные чаи от тревоги

С осторожностью употреблять травяные чаи от тревоги призвали россиян в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников и кандидат биологических наук Екатерина Баранова.

«Душицу нельзя применять во время беременности, потому что у нее сильный абортивный эффект. Но для людей в возрасте и не планирующим беременность эта трава вполне допустима», — заявил Мясников. Кроме того, отвары трав не всегда могут помочь избавиться от тревоги полностью, напомнил он.

У каждого вида трав есть свои противопоказания. Особенно важно обращать внимание на смешивание растений, чтобы не образовывались их опасные сочетания. Лучше всего, чтобы их назначал врач, отметила Баранова.

Эксперты порекомендовали заваривать чаи на фруктах и ягодах — например, из облепихи или малины. Они также добавили, что обычный некрепкий черный чай можно давать детям с двух лет, а зеленый — с десяти лет.

Ранее Александр Мясников назвал средство номер один для лечения гипертонии.