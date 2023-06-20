Доктор Мясников посоветовал есть одуванчики

О пользе блюд из одуванчиков в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор рассказал, что из одуванчиков можно делать салаты и варенье, конфеты и напитки. Это растение способно улучшать состояние кожи и слизистых, может снизить риск возникновения тромбов, улучить углеводный обмен, работу сердечно-сосудистой системы и кишечника.

Кроме того, растение способствует похудению, помогает улучшить состояние при диабете, а также используется в качестве афродизиака. Перед тем как готовить из одуванчиков, следует избавиться от природной горечи, подчеркнул специалист. Для этого листья можно на некоторое время замочить в прохладной соленой воде.

Ранее доктор Мясников дал советы по выбору клубники летом.