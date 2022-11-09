Мясников назвал годовую «норму» случаев ОРВИ у детей

Годовую «норму» случаев ОРВИ у детей назвал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». По его словам, ребенок может болеть 8-10 раз в год.

Доктор призвал родителей не бояться болезней и посоветовал не укутывать детей на улице. «Летом — один слой одежды, осенью и весной — два, зимой — три. Ребенок должен быть одет хотя бы на один слой меньше, чем взрослый, потому что он активнее двигается», — рассказал он.

Температуру ребенку старше трех месяцев нужно сбивать только в том случае, если она выше 38,5 градусов. «Однако, если он не ест, сонливый, у него сыпь и температура даже 36,6 — нужно вызывать скорую», — предупредил Мясников. Он добавил, что не стоит бездумно давать ребенку антибиотики и другие сильные лекарства.

«Самое главное, чтобы ребенок болел легко. Если он болеет легко, то он быстро выздоравливает и сразу идет в дошкольное учреждение или школу», — подтвердила слова телеведущего председатель РОО «Союз педиатров России» по Кемеровской области Вера Вавилова. Отправлять детей в сад или школу можно через два-три дня после спада температуры.

Ранее об опасности протекающей без температуры ОРВИ предупредил педиатр-иммунолог Андрей Продеус. «Даже если температуры нет, ребенок все равно заразен для окружающих. Вирус будет распространяться с мокротой при разговоре, чихании и кашле. Так что водить его в детский сад или школу в этот период не стоит», — заявил он.