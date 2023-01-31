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12:08, 31 января 2023
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Мясников назвал эффективный метод исправления осанки

Мясников назвал эффективный метод исправления осанки
Фото: Alora Griffiths / Unsplash

Эффективный метод исправления осанки назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» известный врач и телеведущий Александр Мясников.

«Поможет физическая активность. Когда человек двигается, его тело невольно принимает правильное положение. Вы же не можете идти, бежать или плыть скрюченным. Когда мы занимаемся спортом, правильная биомеханика восстанавливается сама по себе», — сказал специалист.

Он отметил, что неправильная осанка значительно ухудшает здоровье и самочувствие. Впоследствии, по словам Мясникова, у человека могут появиться хронические боли в спине, судороги в мышцах, бессонница, артрит, одышка, аритмия, головные боли, напряжения и затруднения переваривания пищи, сбои в работе ЖКТ.

Ранее доктор Мясников заявил о важности употребления шоколада. Он объяснил, что шоколад содержит колоссальное количество биологически активных веществ, которые, в частности, улучшают настроение, успокаивают кашель, укрепляют сосуды.

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