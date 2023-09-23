Доктор Мясников назвал нормальные показатели давления

Нормальные показатели артериального давления назвал в своем Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, оптимальные показатели заканчиваются на 119/79.

Доктор предупредил, что давление от 120/80 до 129/79 — это предгипертония. По версии Американской ассоциации кардиологов, гипертонией считается состояние, когда тонометр показывает цифры от 130/80 при измерении дома, в клинике и в течение дня. Европейские врачи считают, что гипертония начинается от давления 140/90 дома и от 135/85 при измерении в клинике и в течение дня.

Кроме того, при постановке диагноза учитывается среднее давление за 24 часа и за ночь. У гипертоников оно составляет 125/75 и 110/65 соответственно, по версии американских врачей, и 130/80 и 120/70 соответственно, по версии европейских докторов.

Ранее Мясников назвал основной способ борьбы с мерцательной аритмией.