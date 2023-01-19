Мясников посоветовал способ отучиться от соленой и жирной еды

Способ отучиться от сладкой, соленой и жирной еды посоветовал врач и телеведущий Александр Мясников. В программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он отметил, что людей с детства приучают к искаженному вкусу еды с помощью промышленной пищи.

«Ведь что им надо? Им надо сделать и продать. Вы будете покупать невкусное? Нет... Вы будете покупать вкусное. Что еде дает вкус? Это жиры, соль, сахар», — пояснил доктор.

Мясников предложил вовсе отказаться от покупки соли и сахара. Натрий хлор, по его словам, и так содержится практически во всех полуфабрикатах и готовых продуктах. А вредные жиры можно заменить полезными — рыбой, орехами, растительным маслом, бобовыми.

Ранее Мясников призвал россиян выбросить солонку. Он отметил, что граждане РФ злоупотребляют солью больше всех людей в мире.